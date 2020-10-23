Москва, , 14:43 — REGNUM На сегодняшний день экономика России демонстрирует восстановление по ряду направлений. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе-сентябре находилась вблизи уровней прошлого года», — сказал Путин.

По его словам, похожая картина наблюдается в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам «отмечается и небольшой рост».