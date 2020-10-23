Иркутск, , 14:41 — REGNUM В Иркутской области закупают дополнительное оборудование, которое позволит значительно увеличить число исследований на SARS-CoV-2 — с 7,5 тысяч до 12 тысяч. Об этом сегодня, 23 октября, заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

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Глава региона пояснил, что в социальных сетях по-прежнему поступают жалобы, связанные с проведением тестирования на коронавирус. Сейчас в области работает 14 лабораторий, специалисты работают в две-три смены. В сутки проводят до 7,5 тысяч анализов.

«Принято решение закупить дополнительное оборудование для Иркутского диагностического центра, чтобы увеличить число проводимых в регионе тестов на коронавирус до 12 тысяч в сутки. Оборудование также закупят и для Братска. Решаем вопрос и по другим территориям», — подчеркнул глава региона.

Игорь Кобзев также сообщил, что к работе в медучреждениях привлечена одна тысяча ординаторов. Минздрав России выпустил приказ об их задействовании. С ними будут заключены трудовые договоры в качестве врачей-стажеров. Ведется работа по оптимизации работы «Скорой помощи».

Привлечены дополнительные специалисты в качестве диспетчеров и фельдшеров, приняты на работу водители. Заключено соглашение с Усть-Ордынским медицинским колледжем по оказанию волонтерской помощи. Между тем, отметил глава региона, есть вопросы, которые необходимо решать в кратчайшие сроки — это расширение коечного фонда.

«Ставлю задачу по максимально возможному увеличению резерва коек. С 16 по 22 октября в регионе дополнительно развернуто 965 коек. В ближайшее время планируется развернуть 40 коек на базе факультетских клиник, 60 коек в медсанчасти Авиазавода и 150 коек в Братской городской больнице № 5. Ведется работа по возможному привлечению медучреждений Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук», — сказал Игорь Кобзев.

Для решения проблемы доставки врачей из поликлиник к пациентам «на дом» в области развернулось волонтёрское движение. Правительство области также предоставило 20 автомобилей, еще пять — администрация Иркутска. Губернатор отметил мэров Ангарска, Братска, Черемхово, которые для перевозки медиков привлекли службы такси. Он обратился к главам других территорий взять на личный контроль вопрос организации транспортировки врачей.

Также глава области потребовал от мэров территорий на период сложной эпидобстановки задействовать дополнительные единицы общественного транспорта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября общее число выявленных в Приангарье носителей коронавируса составляет уже 22 764 человека, причем, 201 из них добавились только за последние сутки. Несмотря на достаточно сложную ситуацию, власти региона в самое ближайшее время намерены ликвидировать дефицит медикаментов.

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