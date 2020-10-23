Москва, , 14:39 — REGNUM Дилеры автопроизводителя Mazda в сентябре 2020 года реализовали в России 1643 автомобиля японской марки. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, реализация машин Mazda в прошлом месяце сократилась на 33,5% по сравнению с прошлым годом, когда было продано 2471 авто японской компании.

Лидером на российском рынке среди моделей Mazda стал CX-5. В сентябре нынешнего года это авто предпочёл приобрести 1221 российский автолюбитель — на 38% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

На втором месте по популярности в модельном ряду марки находится Mazda6. Это авто дилерам удалось продать в количестве 336 единиц. Тройку лидеров замыкает вседорожник Mazda CX-9 — 72 проданных авто (-42%). На четвёртой строчке оказалась Mazda3 (10 ед.; — 74%).

Ранее компания Mazda приступили в Японии к реализации нового субкомпактного гибридного кроссовера MX-30 с гибридным силовым агрегатом, состоящим из двигателя e-Skyactiv G и электромотора на 5,1 кВт.

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