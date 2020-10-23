Москва, , 14:26 — REGNUM Тенденции удаленной работы и снижение пассажиропотоков становятся долгосрочными трендами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Так она прокомментировала слова министра энергетики РФ Александра Новака, который сказал, что в 2021—2023 годах добыча нефти может выйти на тот уровень, на котором она была до пандемии.

«По итогам девяти месяцев 2020 года нефтегазовые доходы бюджета значительно снизились за счёт падения объёмов добычи и экспорта углеводородов, а также высокой зависимости бюджета от котировок нефти Urals на международном рынке, — сказала Сафонова. — Восстановление добычи на уровне 2019 года будет затруднено из-за сложности возобновления эксплуатации части законсервированных скважин. Мировое потребление энергоресурсов также, скорее всего, уже не вырастет до уровней прошлого года, поскольку заложенные в 2020 году тенденции удаленной работы и снижение пассажиропотоков становятся долгосрочными трендами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак сказал, что на фоне пандемии коронавируса в России по итогам 2020 года ожидается снижение добычи нефти на 10% от запланированных показателей.

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