Москва, 23 октября 2020, 14:26 — REGNUM Тенденции удаленной работы и снижение пассажиропотоков становятся долгосрочными трендами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Так она прокомментировала слова министра энергетики РФ Александра Новака, который сказал, что в 2021—2023 годах добыча нефти может выйти на тот уровень, на котором она была до пандемии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак сказал, что на фоне пандемии коронавируса в России по итогам 2020 года ожидается снижение добычи нефти на 10% от запланированных показателей.
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