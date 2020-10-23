Стокгольм, , 14:35 — REGNUM После того, как шведская нефтяная компания Preem решила отозвать заявку на расширение нефтеперерабатывающего завода в Люсечиле, ее правление решило направить многомиллиардные инвестиции для переработки рапсового масла для производства биотоплива. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Я очень позитивно оцениваю эти инвестиции. Это шаг в том направлении, в котором мы внутри компании хотим двигаться, то есть увеличивать долю производства возобновляемых источников энергии на наших НПЗ», — заявил генеральный директор Preem Магнус Хаймбург.

«Почему именно рапсовое масло», — поинтересовались журналисты.

«Это вид сырья, который мы считаем подходящим для использования», — ответил Хаймбург.

Ожидается, что реконструкция завода в Люсечиле для переработки данного вида сырья начнется следующим летом.