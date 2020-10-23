Москва, , 14:19 — REGNUM Кремль не располагает подробными данными о техническом сбое в системе маркировки лекарств. Об этом сообщил 23 октября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем информацией о деталях этого сбоя», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что такого рода вопрос целиком и полностью находится в компетенции правительства, и адресовать его нужно туда.

Ранее издание «Фармацевтический вестник» сообщило о приостановке компанией «Гедеон Рихтер Рус» поставок лекарств в Россию. Причиной стал технический сбой в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Это мешает провести таможенную процедуру и передать лекарства участникам товаропроводящей цепи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года в России действует пилотный проект по маркировке лекарств. Для некоторых категорий препаратов она обязательна с 1 октября 2019 года.