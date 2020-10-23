Париж, , 14:58 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новые меры, введенные в стране для борьбы с SARS-CoV-2, в том числе комендантский час, обойдутся государственному бюджету в 2 миллиарда евро.

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Выступая на радиостанции Europe 1 министр заявил, что, «если принять во внимание все департаменты, где комендантский час будет действовать в течение полутора месяцев, нам придется потратить дополнительно чуть более 2 миллиардов евро».

«Волноваться не о чем, при распределении расходов мы учитывали санитарный риск», — добавил Ле Мэр.

Напомним, 22 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении с 23 октября комендантского часа в 54 департаментах Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2.

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