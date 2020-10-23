Москва, , 14:13 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры реализовали 78 тыс. новых легковых машин в кузове универсал. Об этом 23 октября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, за три квартала этого года в стране было приобретено на 16% универсалов меньше, чем год назад.

По данным журналистов, самым продаваемым в РФ универсалом является отечественная модель Lada Vesta SW. Данную модель за отчётный период приобрели 36 тыс. человек.

На втором месте по популярности в сегменте универсалов оказалась Lada Largus. Этот автомобиль приобрели порядка 25 тыс. российских автолюбителей. Далее по списку идёт Lada Granta с результатом 10 тыс. проданных авто.

В статистике агентства учитывались только «классические» универсалы, а также их кросс-версии.

Стоит также отметить, что вся тройка рейтинга входит в топ-3 самых бюджетных универсалов России.

Напомним, самым дешёвым вариантом «классического» универсала в РФ является модель Lada Granta. Рекомендуемая цена этого авто в зависимости от комплектации составляет от 510 900 до 702 800 рублей.

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