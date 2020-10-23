Нальчик, , 14:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии завершают работы по строительству одного из крупнейших в республике плодохранилища. Созданное с использованием итальянского холодильного оборудования, оно позволит сохранять фрукты без специальной обработки, сообщили 23 октября в пресс-службе АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК).

Проект реализует в городе Баксан компания «Агрохолод». Его стоимость составляет 578 млн рублей. Почти половина из этих средств — заем КРСК. При выходе на полную мощность на предприятии будет создано 50 рабочих мест, а годовая выручка составит 200 млн рублей.

В плодохранилище будет хранить до семи тысяч тонн плодов предприятие, которое само занимается выращиванием фруктов на площади 100 га. В настоящее время уже идет установка оборудования. Комплекс будет сдан до конца 2020 года.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии предложили увеличить единовременные выплаты молодым аграриям