Москва, , 14:07 — REGNUM В 2021 году рост экономики составит 3−4%, несмотря на то, что в конце 2020 года восстановление несколько замедлилось из-за обострение эпидемической ситуации, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России.

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«В 2021 году прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,0−4,0%», — сообщили в ЦБ РФ.

Предполагается, что в 2022—2023 годах ВВП России вырастет на 2,5−3,5% и 2−3%соответственно.

«На траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса», — пояснили в Банке России.

При этом снижение ключевой ставки в первой половине 2020 года продолжит оказывать положительный эффект на деловую активность в России как в текущем, так и в 2021 году.

Ранее 23 октября Совет директоров Центрального Банка России решил сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%.

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