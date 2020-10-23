Москва, 23 октября 2020, 14:00 — REGNUM Восстановительный рост в российской экономике на фоне обострения эпидемии коронавирусной инфекции начал замедляться, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России.
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"Оперативные индикаторы экономической активности указывают на замедление восстановительного роста российской экономики, что во многом связано с динамикой внутреннего спроса», — указано в сообщении ЦБ.
По данным Банка России, ухудшение эпидемиологической обстановки негативно отражается на настроениях населения и бизнеса, что может негативно повлиять как на спрос, так и на предложение.
В результате сокращение экономической активности может иметь как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты, однако дезинфляционное давление из-за слабого спроса будет преобладать, полагают в ЦБ.
«С учётом этого фактора и данных
Такой результат связан с меньшим, чем ожидалось, сокращением экспорта за рассматриваемый период.
Напомним, что совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%
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