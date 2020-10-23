Сухум, , 15:26 — REGNUM Московская абхазская диаспора в октябре перечислила Гудаутскому госпиталю в Абхазии 1,9 млн рублей на доплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Сообщение об этом 22 октября было опубликовано на сайте диаспоры.

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"Данная финансовая помощь, по просьбе и согласованию с минздравом РА и руководством Гудаутской больницы, реализуется начиная с 1 октября и до конца 2020 года в виде денежных доплат для медицинских бригад, сформированных и задействованных в работе Гудаутского COVID-госпиталя», — говорится в публикации.

Сообщается, что минздрав Абхазии обратился к главе диаспоры в Москве Беслану Агрбе из-за нехватки средств на оплату персонала больниц и на привлечение новых медицинских работников. В московской диаспоре выразили надежду, что помощь будет своевременной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии по данным на 22 октября выявили 3303 носителя коронавируса, в том числе 134 за последние сутки. Победили эту инфекцию 1289 человек, из которых 11 в течение последних суток.

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