Ставрополь, , 13:52 — REGNUM Ставропольскому краю необходимо переходить к раздельному сбору бытовых отходов. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров в ходе рабочей встречи с министром жилищно-коммунального хозяйства края Романом Марченко, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе губернатора.

Участники встречи обсудили работу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Владимиров заявил, что в 2018 году Ставрополье стало «пионером» в России по внедрению новых форм работы в сфере обращения с ТКО. Следующим этапом сотрудничества с регоператорами, по его словам, должен стать переход к раздельному сбору мусора.

«Мы договаривались, что два года берем на налаживание новой системы сбора отходов, потом переходим к его сортировке в полном объеме и, наконец, к утилизации, а затем — к рекультивации всех свалок в крае. Держите на постоянном контроле то, как идет этот процесс», — поручил губернатор министру.

Между тем в администрации Железноводска сообщили, что в первом квартале 2021 в городе установят 70 контейнеров для раздельного сбора мусора. Жителям предложат сортировать металлические, стеклянные и бумажные отходы, а также бытовой мусор.