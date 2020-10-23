Москва, , 13:33 — REGNUM Совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России.

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Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9−4,2%, указали в пресс-службе.

Отметим, что ключевая ставка находилась на уровне 4,25% с 27 июля. Банк России оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки на грядущих заседаниях.

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