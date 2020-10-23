Париж, , 13:58 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ВВП Франции в последнем триместре 2020 года может существенно упасть из-за введения новых «антикоронавирусных» ограничений.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

В своем интервью журналу Le Figaro министр заявил, что несмотря на «значительный подъем экономической активности в третьем триместре», ограничения, введенные для борьбы с вирусом SARS-CoV-2 в 54 департаментах Франции, спровоцируют «существенное падение в декабре 2020 года».

О каких цифрах идет речь он не сообщил.

Напомним, 22 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении с 23 октября комендантского часа в 54 департаментах Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции в 54 департаментах объявлен комендантский час