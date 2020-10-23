Киев, , 13:21 — REGNUM В сентябре 2020 года производство сельскохозяйственной продукции на Украине упало до 19,2% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года. Об этом сообщила 23 октября пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

«В целом за январь-сентябрь текущего года спад в украинском агропромышленном комплексе ускорился до 13,1% с 9,8% по итогам восьми месяцев», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Украина кормит 150 млн человек, живущих по всему миру.

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