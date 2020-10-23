Москва, , 13:15 — REGNUM По итогом трёх кварталов 2020 года российские дилеры реализовали около 15 тыс. новых мотоциклов — на 22% больше, чем за такой же период год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

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Традиционно продажи байков идут более активно весной, однако в нынешнем году эпидемия коронавируса сломала данную тенденцию. Так, если в апреле 2020 года продажи новых мотоциклов в РФ показали наихудшую динамику (в апреле реализация упала на 33% по сравнению с прошлым годом), то в мае реализация выросла на 3%.

Отмечается, что существенный рост продаж байков в стране начался в июне (+24%). В июле рост продолжился (+31%), а в августе он достиг 46%. В сентябре же продажи мотоциклов увеличились на 65%.

Напомним, на начало второго полугодия нынешнего года самыми распространёнными мотоциклами в России были байки марки «ИЖ». На них приходится 30% от общего числа мотоциклов в стране — 723 тыс. единиц.

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