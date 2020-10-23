Москва, , 12:58 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль на прошлой торговой сессии снизилась, обновила минимум предыдущего дня — 76,57. Данный пробой в очередной раз подтвердил нисходящий тренд, который сформировался в конце сентября. Об этом 23 октября сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, сегодня падение продолжится. Краткосрочная целевой диапазон 76 — 75,5. В свою очередь, отметил он, до конца года валютная пара доллар/рубль может достигнуть уровней 72−74.

Капустянский добавил, что укрепление рубля идёт вопреки падающей нефти, которая может завершить текущую неделю снижением на фоне угрожающего спросу роста заболеваемости COVID-19.

По его словам, национальную валюту, главным образом, поддерживают ЦБ РФ и государственные корпорации при помощи валютных интервенций. Кроме того, на руку рублю играет снижение американской валюты.

Он отметил, что важным событием для национальной валюты сегодня станет решение по ключевой ставке, а также комментарий регулятора. Ставку, скорее всего, оставят без изменения — на уровне 4,25%. Интересен комментарий ЦБ РФ, в нем может содержаться намёк на дальнейшие действия в отношении кредитно-денежной политики.