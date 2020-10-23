Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Текст конвенции об устранении двойного налогообложения между Грузией и Японией согласовали заместитель министра финансов Грузии Лаша Хуцишвили и заместитель посла Японии в Тбилиси Масатака Обата. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба минфина Грузии.

«Новая конвенция будет способствовать расширению экономического сотрудничества между двумя странами и привлечению инвестиций. Текст конвенции основан на редакции типовой налоговой конвенции ОЭСР 2017 года и учитывает новые стандарты, вытекающие из работы проекта ОЭСР / G20 по размыванию базы и перемещению прибыли (BEPS)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что новый документ заменит соответствующую конвенцию между СССР и Японией, которая в Грузии действует с 1986 года.

Стоит отметить, что в Грузии действует 56 договоров об устранении двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов.