Иркутск, , 12:35 — REGNUM В Иркутской области, несмотря на достаточно сложную ситуацию с распространением коронавируса, намерены в самое ближайшее время ликвидировать дефицит медикаментов. Об этом сказано в обращении губернатора региона Игоря Кобзева, опубликованном в социальных сетях.

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«В соцсетях много вопросов про обеспеченность аптек лекарствами. Сегодня был на Иркутской областной аптечной базе. Препараты, которые сегодня пользуются повышенным, спросом есть. Их ежедневно направляют в аптеки региона. Надеюсь, что в начале недели мы закроем весь дефицит лекарств. Могут быть проблемы с Арбидолом — но тут от нас пока мало что зависит — лекарство проходит в данный момент маркировку и есть проблемы с поставками», — заявил глава региона.

Также Игорь Кобзев побывал в нескольких аптеках и достаточно жёстко высказался по поводу накруток цен на защитные маски и градусники.

«Заехал в две аптеки. В одной из них цена маски — 25 рублей. Наживаться на нынешней ситуации не позволю. Направил в прокуратуру Иркутской области обращение о необходимости провести проверки аптек.Такая же история с перчатками и ртутными градусниками. Мне пишут, что перчатки стали дороже в четыре раза! Не может упаковка перчаток стоить 1250 рублей, как мне пишут! Прошу всех владельцев аптек перестать наживаться на коронавирусе!», — заявил глава Приангарья.

По поводу оказания медицинской помощи носителям коронавируса, то, по его словам, дефицит медицинского персонала действительно существует.

«Утром побывал в одной из крупнейших иркутских поликлиник — №8 в Ленинском районе. Сегодня к работе в поликлинике привлечены студенты медицинского университета. Понятно, что этого мало. Врачи сейчас перегружены. Минздрав РФ выпустил приказ привлечь к работе в поликлиниках ординаторов. В Иркутской области таких почти тысяча человек. С ними заключат трудовые договоры, таким образом они получат ценную практику оплату за свою работу», — отметил губернатор. Также Игорь Кобзев выразил слова благодарности не только всем волонтёрам и студентам за активную позицию, но и мэрам Ангарска, Братска и Черемхово, которые распорядились привлечь службы такси к перевозке медицинских работников.

«Это огромная помощь врачам и пациентам», — считает Игорь Кобзев. Отдельных слов удостоились руководители медучреждений и главы муниципалитетов:

«Чтобы избежать слухов и недостоверной информации находите время на то, чтобы общаться с жителями в социальных сетях, отвечать на актуальные вопросы. Это важно!», — считает Игорь Кобзев. В завершение своего обращения он отметил: «Берегите себя и своих близких!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября общее число выявленных в Приангарье носителей коронавируса составляет уже 22 764 человека, причем, 201 из них добавились только за последние сутки. Госпитализировано — 3124 (+114 за последние сутки). Выздоровели 18 637 (+107), умерли 351(+12).

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