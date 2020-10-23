Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает в Соединённых Штатах в общей сложности 12 799 автомобилей. Об этом сообщается на сайте NHTSA.

Причина отзыва — неработающая подсветка логотипа авто на передней решетке. Под отзывную кампанию попали модели GLE-Class и GLS-Class, которые были изготовлены с 8 декабря 2018 года по 2 февраля нынешнего года. Отмечается, что модель GLE-Class чаще подвергалась указанному дефекту.

Всего под отзывную кампанию попали 9 642 модели GLE в модификациях 350, 450 и 580. При этом отозвано 3 157 единиц GLS.

В компании пояснили, что причиной неисправности может быть неправильно установленное заземление логотипа.

«Чтобы исправить дефект, дилерским центрам придется переместить точку заземления и повторно выполнить подключение», — говорится в заявлении компании.

Ранее компания «Мерседес-Бенц РУС» объявила об отзыве в России 92 машин из-за негерметичности подводящего маслопровода турбокомпрессора.

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