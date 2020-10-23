Москва, , 11:51 — REGNUM В российских дилерских центрах Chery стартовали продажи кроссоверов CheryExeed TXL по стоимости от 2 069 900 рублей (стоимость с учётом максимальных выгод). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Рекомендованная цена базовой комплектации нового авто равна 2 249 900 рублей, а за топовое исполнение покупателю придётся выложить 2 399 900 рублей.

На данный момент новинка имеется в 15 автосалонах (в 10 городах России). Новый автомобиль можно приобрести по программе обмена Trade-In. По ней покупатель в обмен на свой старый автомобиль получает скидку на покупку CheryExeed TXL в 100 тыс. рублей.

Стоит отметить, что суббренд Exeed в КНР позиционируется как премиальный, аналогично Infiniti и Lexus.

На авторынок России китайская модель поступила в «урезанной» версии. У авто отсутствуют задний ряд кресел и электроподогрев рулевого колеса.

В движение транспортное средство приводит 1,6-литровый турбомотор максимальной мощностью 186 «лошадей». Силовой агрегат сочетается с роботизированной коробкой передач.

Напомним, в сентябре текущего года самым продаваемым в РФ новым автомобилем китайского автопроизводителя Chery стал кроссовер Tiggo 4. На это авто пришлось 46% от всех проданных в стране машин данной марки.

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