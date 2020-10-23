Минск, , 11:49 — REGNUM Белоруссия готова поставлять России сахар. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 23 октября во время рабочей поездки в Слуцкий район, сообщает агентство БелТА.

Ознакомившись с ходом уборочной кампании, Лукашенко отметил высокий спрос на белорусскую сельхозпродукцию. На сахар выросли цены, добавил он.

«Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку — у них дефицит большой сахара», — сказал белорусский лидер и заверил, что поможет России.

Он также поручил властям Минска и регионов распределить урожай правильным образом, чтобы зимой «не прыгали» цены, и назвал «смешным» факт поставок в страну египетского и турецкого картофеля.

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