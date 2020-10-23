Москва, , 11:31 — REGNUM Все возможные усилия прилагаются к тому, чтобы строительство газопровода «Северный поток — 2» скорее завершилось. Об этом заместитель председателя правления Газпрома, генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова заявила в интервью корпоративному журналу Газпрома.

Она отметила, что сроки завершения строительства зависят от многих факторов. Это в том числе технические характеристики судов и оборудования, погода на участке строительства.

«Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него», — подчеркнула Бурмистрова.

Все нужные для строительства разрешения получены. Так, Дания недавно разрешила эксплуатацию участка на своём шельфе, где проходит газопровод, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту «Северный поток — 2» построен на 94%.

Читайте также: Санкции США против «Северного потока» — это удар не по России, а по Европе