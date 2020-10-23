Москва, , 11:28 — REGNUM Не стоит надеяться на изменение ключевой ставки Банком России 23 октября, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Об этом он заявил ИА REGNUM.

«Основополагающими факторами монетарного цикла Центробанка России выступают инфляционные ожидания в экономике страны, волатильность на мировых финансовых рынках, ситуация со ставками ведущих центробанков и риск-премии. Взвешивая совокупность перечисленных движущих сил можно предположить, что на сегодняшнем заседании ЦБ РФ сохранит ставку неизменной в 4,25%», — пояснил эксперт. Он обратил внимание, что сейчас некоторую неопределенность вызывают итоги президентских выборов в США и реакция международных инвесторов в рисковых активах, в первую очередь развивающихся рынков, к коим относится и Россия. Таким образом, оценивая волатильность мировых рынков капитала закономерно, что отечественный регулятор не будет форсировать события.»Риски санкционного давления со стороны западных партнеров в настоящий момент служат, пожалуй, доминирующим фактором неприятия риска отечественных активов в глазах инвесторов, в том числе и нерезидентов. Наблюдаем в последние два месяца резкое расширение спреда доходностей рынка долевого финансирования с международными аналогами. И здесь регулятор может проявить сдержанность. Пауза в монетарном цикле способна несколько ослабить давление и на российский рубль», — уточнил Зельцер. При этом пространство для маневра у Центробанка все же имеется, добавил он: «Инфляционный таргет в 4% на 2020 г. не достигнут, значит при деэскалации геополитической обстановки снизится премия за риск, что обеспечит условия для падения стоимости фондирования к 4% годовых. И исключать такого исхода на оставшемся в декабре заседании ЦБ по ДКП нельзя».