Москва, , 11:30 — REGNUM По итогам сентября 2020 года самое большое число новых автомобилей в России было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В отчетный период объём продаж новых машин в российской столице вырос на 5,4%, до 18 314 единиц.

Подмосковье находится на втором месте в рейтинге. В этом регионе дилерам удалось продать 9523 автомобиля. Это на 3% меньше прошлогодних продаж. Тройку регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург. На местном авторынке в первый осенний месяц было продано 8875 новых машин, что на 11,6% больше, чем в сентябре годом ранее.

Четвёртое и пятое места в данном списке соответственно заняли Татария (5632 ед.; — 3%) и Башкирия (5632 авто; +9,2%).

Всего в прошлом месяце в РФ было продано 133 600 новых машин — на 9,4% больше, чем год назад.

Напомним, в сентябре нынешнего года самое большое число новых электрокаров в России было продано в Москве — 26 единиц. Это почти 49% от всех купленных в указанный месяц в России новых электрокаров.

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