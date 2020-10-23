Иркутск, , 11:17 — REGNUM Власти Приангарья в рамках бюджетной кампании учли новшества в законодательстве РФ, устанавливающие с 1 января 2021 года дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от упрощенной системы налогообложения. Исходя из этого, как сообщает пресс-служба областного правительства, со следующего года местным бюджетам будут компенсироваться выпадающие доходы от отмены налогообложения по единому налогу на вмененный доход.

Как пояснила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, далее, начиная с 2022 года, будет использован принцип стимулирующий органы местного самоуправления к работе с собственной налоговой базой по упрощенной системе налогообложения с субъектами малого и среднего бизнеса. Есть и другие новшества.

«В связи с тем, что основную тяжесть сложной экологически неблагополучной обстановки несут на себе непосредственно жители наших городов и районов, предлагается с 1 января 2021 года передать в бюджеты районов и городских округов региональную часть платы за негативное воздействие на окружающую среду, или 40% от суммы экологического платежа.

Таким образом, начиная с 2021 года будет обеспечено зачисление платы за негативное воздействие на окружающую среду в муниципальные бюджеты в полном объеме», — сообщила Наталия Бояринова. Проект изменений в областной закон «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений» будет внесен в законодательное собрание Приангарья одновременно с проектом трехлетнего бюджета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, формирование структуры расходов бюджета Приангарья на 2021 и последующие годы предусматривает выделение в приоритетном порядке ассигнований на реализацию национальных проектов, а также задач обозначенных губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

В частности, на реализацию 11 национальных проектов за счет средств федерального и областного бюджетов запланировано 71,8 млрд руб.

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