Москва, , 11:13 — REGNUM С начала 2020 года по сентябрь включительно самой перепродаваемой машиной сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на вторичном авторынке Москвы стала модель BMW X5. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период в российской столице было перепродано 2137 экземпляров BMW X5.

На втором месте среди самых покупаемых SUV разместилась немецкая модель Volkswagen Tiguan. Этот кроссовер на вторичном авторынке купили 2016 москвичей. На третьем месте модель Nissan X-Trail с результатом 1982 перепроданных авто.

Пятёрку самых перепродаваемых в Москве машин сегмента SUV замыкают Nissan Qashqai (1801 ед.) и Toyota RAV4 (1614 ед.).

Всего за январь — сентябрь 2020 года московские автолюбители приобрели более 67 тыс. подержанных кроссоверов и внедорожников.

Напомним, в сентября нынешнего года больше всего кроссоверов и внедорожников было куплено в Москве — 10 442 экземпляра. Это на 15% больше, чем в прошлом году, когда были приобретены 9072 единицы таких авто.

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