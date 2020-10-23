Киев, 23 октября 2020, 11:31 — REGNUM 47 теплоэнергетических предприятий Украины имеют долги перед НАК «Нафтогаз», что ставит под угрозу начало отопительного сезона в 32 населённых пунктах страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В списке должников находятся, в частности, предприятия Ивано-Франковской, Луганской, Одесской, Сумской и Черкасской областей Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что страна хорошо подготовилась к отопительному сезону, накопив значительные запасы газа и угля.
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