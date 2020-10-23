Центральный банк (ЦБ) России в будущем может продолжить снижение ключевой ставки. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.
«В перспективе ставка может быть еще снижена. Этого нельзя исключать», — сказал Колташов.
Набиуллина: ослабление рубля отразится на инфляции только в 2021 году
Ослабление российского рубля, наблюдавшееся в августе-сентябре, пока не перешло в цены и отразится на инфляции только в 2021 году, заявила Эльвира Набиуллина.
Банк России не видит рисков в связи с ослаблением рубля
Банк России не видит рисков для финансовой системы страны в связи с ослаблением курса рубля, заявила Эльвира Набиуллина.
Набиуллина указала на риски от льготной ипотеки для цен на жильё
Политика льготных ставок по ипотеке является пока что эффективных инструментом для поддержки экономики, но может иметь и негативные последствия. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Анонимности не будет»: Набиуллина об использовании цифрового рубля
Одним из основных условий введения цифрового рубля в России является максимальная конфиденциальность его использования, однако это не предполагает анонимности денежных операций, заявила Эльвира Набиуллина.
Жизнь граждан РФ может ухудшиться из-за низкой ключевой ставки ЦБ
Низкая ключевая ставка Банка России — это мера необходимая, но недостаточная для того, чтобы российские компании получили доступ к финансовым ресурсам. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Набиуллина допустила потребность в более мягкой кредитной-денежной политике
Влияние дезинфляционных факторов из-за обострившейся эпидемии коронавируса может повлечь необходимость проведения ещё более мягкой денежно-кредитной политики. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России не планирует вытеснять бумажную валюту цифровой рублём
Проект внедрения в России цифрового рубля не имеет целью вытеснение бумажной валюты в стране, заявила Эльвира Набиуллина.
Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ставки — Набиуллина
Ухудшение эпидемиологической ситуации в России в основном будет иметь дезинфляционный эффект на экономику. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Набиуллина считает цифровой рубль многообещающим проектом
Банк России считает цифровой рубль многообещающим проектом для российской экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: Снижение ставки может не привести к смягчению кредитных условий
Снижение ключевой ставки не всегда влечёт снижение всех остальных ставок в экономике в целом. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России учтёт решения правительства по бюджету — Набиуллина
Решения по ключевой ставке будут корректироваться с учётом уточнений мер правительства России в отношении фискально-бюджетной политики. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Банк России ожидает «стабильную ситуацию на нефтяном рынке»
Центральный Банк России существенно уточнил прогноз по платёжному балансу из-за пересмотра вверх оценок по экспорту. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Набиуллина назвала сроки возвращения к докризисному уровню экономики РФ
Экономика России вернётся к докризисному уровню в первом полугодии 2022 года. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Набиуллина объяснила пересмотр прогноза по ВВП в положительную сторону
Динамика внешней торговли в случае с Россией оказалась лучше, чем прогнозировалось первоначально. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Ключевая ставка ЦБ РФ не изменится до конца 2020 года — прогноз
Как и предполагалось, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Скорей всего, такой ставка останется до конца года. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Центробанк РФ загнал себя в патовую ситуацию и впал в апатию — экономист
Только драматичные новости с мировых финансовых рынков заставят ЦБ РФ снова повышать ключевую ставку. Об этом к заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
ЦБ РФ запаниковал и перестарался со снижением ключевой ставки?
Финансовый сектор РФ сейчас стремительно отыгрывает последствия прежних скоропалительных решений о понижении ключевой ставки. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
Набиуллина: Низкая ключевая ставка продолжает смягчать условия кредитования
Ранее принятые решения по снижению ключевой ставки продолжают оказывать позитивное влияние на экономику России. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Набиуллина призвала не надеяться на поддержку экономики РФ внешним спросом
В мировой экономике сохраняется высокий уровень неопределённости. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Бизнес столкнулся с ростом издержек — Набиуллина
В российской экономике усилились ожидания ускорения роста цен. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Влияние отложенного спроса на инфляцию в основном исчерпано — Набиуллина
Эффект отложенного спроса на инфляционную динамику практически исчерпан. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Инфляционные процессы остались в рамках базового сценария — Набиуллина
Динамика по инфляции в России укладывается в базовый прогнозный сценарий. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
ЦБ РФ спрогнозировал рост экономики России в 2021 году
В 2021 году рост экономики составит 3−4%, несмотря на то, что в конце 2020 года восстановление несколько замедлилось из-за обострение эпидемической ситуации, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России.
ЦБ РФ: восстановить рост в российской экономике замедляется
Восстановительный рост в российской экономике на фоне обострения эпидемии коронавирусной инфекции начал замедляться, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России.
Банк России опубликовал прогноз по инфляции на 2021 год
В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составил 3,5−4,0 в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Банка России.
ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году до $53 млрд с $25 млрд.
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%
Совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России.
«Мы ожидаем, что на заседании в пятницу, 23 октября, Центральный Банк сохранит ключевую процентную ставку на уровне 4.25%. При этом мы не ждем серьезных дезинфляционных последствий от второй волны коронавируса. Дезинфляционный тренд, вероятнее всего, будет нивелирован устойчивым восстановлением спроса на фоне плавного роста зарплат, а также ростом затрат производителей, внешней неопределенностью и волатильностью рубля — все это, на наш взгляд, ограничивает потенциал для дополнительного смягчения денежно-кредитной политики», — заявили экономисты «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, Андрей Мелащенко.
Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич также считает, что ЦБ РФ сохранит ставку на сегодняшнем заседании. А вот рубль к вечеру может оказаться под давлением.
Пауза Банка России может ослабить давление и на российский рубль, считает эксперт.
«Сегодня в центре внимания будет заседание Банка России, от которого не ждут изменения уровня ставки в преддверии главного событийного риска — президентских выборов в США. Инвесторы будут пристально оценивать выступление Эливиры Набиуллиной после решения по денежно-кредитной политике. Ожидается, что глава Центробанка намекнет на готовность к дальнейшему снижению ставки в будущем, что не вызовет ощутимой реакции нашего рынка, включая рубль, который в целом неохотно реагирует на заседания регулятора», — заявил Михаил Дорофеев, председатель правления КПК «Обновление».
Предполагаемое время публикации пресс-релиза по ключевой ставке и среднесрочного макроэкономического прогноза — 13:30 по московскому времени.