23 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ, на котором принимается решение об изменении ключевой ставки.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз, 18 сентября, на заседании Совета директоров было принято решение не менять ключевую ставку, которая, таким образом, остаётся на уровне 4,25% с 27 июля.

В сентябре Набиуллина отметила, что в российской экономике всё ещё сохраняются дезинфляционные эффекты, однако восстановительный рост может повлиять на рост цен. Вместе с тем октябрь ознаменовался ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру, что может стать фактором в пользу смягчения кредитно-денежной политики.