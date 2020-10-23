Тюмень, , 11:05 — REGNUM В Тюменской области с начала запуска программы льготной ипотеки выдано 7 887 кредитов на общую сумму 19,974 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления строительства региона.

Объём ипотечного кредитования в Тюменской области в 2020 году на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Выдано 13 496 кредитов на покупку жилья, в прошлом году — 11 754. Льготная ипотека — это существенная поддержка не только для граждан, но и для строительной отрасли Тюменской области, отметили в главном управлении.

По данным мониторинга ГУС Тюменской области размер ставок на первичном ипотечном рынке региона составляет от 6% до 8,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% правительство РФ продляет до 1 июля 2021 года. Об этом 22 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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