Иркутск, , 10:56 — REGNUM Власти Иркутской области обнародовали некоторые важнейшие параметры проекта бюджета на 2021 и последующие годы. Как сообщает пресс-служба областного правительства, доходы предлагается утвердить в объеме 166,7 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах — 167,1 млрд и 175,8 млрд рублей соответственно.

«В основу законопроекта об областном бюджете на ближайшие три года положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона, как наиболее вероятный сценарий развития региональной экономики», — пояснила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова. По ее словам, формирование структуры расходов областного бюджета предусматривает выделение в приоритетном порядке ассигнований на реализацию национальных проектов, а также задач обозначенных губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

В трехлетнем периоде на реализацию 11 национальных проектов за счет средств федерального и областного бюджетов запланировано 71,8 млрд руб. Достижение целевых показателей национальных проектов будет осуществляться посредством реализации 41 регионального проекта, встроенных в 21 государственный проект. Бюджет сохранит социальную направленность. Так, в документе предусмотрены ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, с 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Начиная с 2021 года, вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты взамен предоставления в собственность земельного участка в размере 140 тыс. рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 250 млн рублей. Будет продолжено финансирование инвестиционных расходов с учетом межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 млрд руб. Также запланированы средства на капремонт учреждений отраслей социальной сферы.

С учетом основных факторов, влияющих на доходную часть областного бюджета, и приоритетов расходную часть предлагается установить в объеме 189,6 млрд рублей на 2021 год, 175,5 млрд рублей — на 2022 год и 173 млрд рублей — на 2023 год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам губернаторских выборов, состоявшихся осенью 2020 года, явка составила 608 585 избирателей (32,63%). Победу одержал назначенный врио губернатора Игорь Кобзев (самовыдвижение), его поддержали 60,79% (369 759 избирателей).

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