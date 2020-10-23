Пермь, , 10:56 — REGNUM В Пермском крае АО «Закамский завод ЖБК» может потерять здание площадью более восьми тысяч квадратных метров из-за долга всего в более 280 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

Долги по налогам приставы взыскивают в рамках исполнительного производства. По данным службы, добровольно предприятие его не погашает. В связи с этим пришлось арестовать здание формовочного участка.

Если завод не примет мер к погашению долга, то объект могут принудительно продать, добавили в УФССП.