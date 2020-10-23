Москва, , 10:51 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai начнёт реализацию первых электрических автомобилей Ioniq в 2021 году. Об этом заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в рамках онлайн-конференции.

«Приняли решение в следующем году официально начать продажи бренда Ioniq. В каком месяце это произойдёт, не могу точно сказать», — сообщил Калицев.

Он добавил, что электромобили компании будут продаваться также и в России. Однако доступны данные авто будут только по подписке.

Онлайн-конференция была посвящена открытию экспозиции Future Mobility в Hyundai MotorStudio. Также автопроизводитель представил в онлайн-формате макет транспортного хаба с летательным аппаратом и беспилотными модулями, а также автомобиль Nexo с водородным агрегатом, электрическую «тележку» Ioniq и водородный мотор в разрезе.

Ранее компания Hyundai представила новый небольшой семейный автомобиль с кузовом хэтчбек с мощным двигателем под названием Hyundai i20 N.

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