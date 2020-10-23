Челябинск, , 10:40 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по делу против троих руководящих работников одного из ООО. Им вменяют уклонение от уплаты более 280 млн рублей налогов, сообщает региональное управление СКР.

Фигурантами дела являются учредитель, директор и замдиректора. Следователи полагают, что в 2017—2018 годах они включили в декларацию заведомо ложные данные, касающиеся уплаты налога на прибыль.

Преступление выявили полицейские. На имущество фигурантов наложен арест. Уголовное дело уже отправлено в суд.