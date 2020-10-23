Москва, , 10:41 — REGNUM На вторичном авторынке России образовался дефицит подержанных автомобилей. Об этом 23 октября сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных дилеров.

Отмечается, что рост продаж подержанных машин в России наблюдается уже третий месяц подряд. При этом в прошлом месяце в стране было куплено на 24% больше автомобилей с пробегом, чем год назад.

По словам директора по продажам «Авилон. Автомобили с пробегом» Антона Дёмкина, весной из-за коронавируса многие жители России отложили продажу своего автомобиля с целью покупки более «свежей» подержанной машины.

«Этот фактор повлиял на общее количество предложений. После выхода из самоизоляции покупатели, не нашедшие новых автомобилей, переориентировались на машины с пробегом. Это, в свою очередь, еще больше сократило количество предложений на вторичном рынке. Совокупность перечисленных факторов, плюс отложенный спрос привели к дефициту и на вторичном рынке», — сообщил он.

Директор департамента продаж подержанных машин ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов связывает сокращение машин с пробегом у официальных дилеров с дефицитом новых авто. Поскольку в продаже не хватает новых автомобилей, то соответственно клиент не может воспользоваться программой трейд-ин и сдать свою подержанную машину.

«Вследствие возникшего дефицита сейчас мы уже наблюдаем рост цен на автомобили с пробегом. В зависимости от ценового сегмента этот рост уже составил примерно 5 — 10%», — заявил директор по развитию дилерского бизнеса автохолдинга «Максимум» Александр Кустов.

Напомним, по данным «Автостат Инфо», в сентябре 2020 года на вторичном авторынке России было реализовано 502 310 автомобилей с пробегом.

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