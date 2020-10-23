Москва, , 10:28 — REGNUM Действия ЦБ РФ позволили российским банкам избежать массовых дефолтов на фоне ограничений бизнес-активности в период осенне-летней волны антипандемийных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Центральный Банк России реализует стимулирующую монетарную политику с 17 июня прошлого года, когда вектор роста ключевой ставки был изменен на ее снижение с 7,75% до 7,5%. С того момента мы наблюдали лишь планомерное уменьшение этого показателя, — призвал не забывать экономист. — Причем в октябре 2019 года и в феврале 2020 года ставка снижалась на беспрецедентные 0,5 п.п. В итоге к 27 июля 2020 года мы увидели самый низкий показатель за всю финансовую историю России — 4,25%. Такая политика Банка России оказала существенное влияние, и за 2019 год розничный кредитный портфель банков увеличился на 17,2%. Рост мог оказаться и более существенным, но регулятивные ограничения ЦБ оказали сдерживающее влияние».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Никита Моисеев объяснил, почему ЦБ РФ, скорее всего, не станет изменять значение ключевой ставки.

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