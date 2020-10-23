Москва, , 10:28 — REGNUM В арбитраж Москвы от госкорпорации «Роскосмос» поступил многомиллионный иск к головному предприятию дивизиона — ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш», которое работает в рамках госпрограмм, в том числе связанных с развитием ГЛОНАСС. Иск на сумму свыше 93 млн рублей пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Претензии к госпредприятию поданы 19 октября 2020 года. Сумма иска — 93 448 661,02 рубля. Подробности пока неизвестны, но в марте арбитраж по иску госкорпорации уже взыскивал с «Техномаша» порядка 12 млн рублей пени за просрочку по одному из государственных контрактов.