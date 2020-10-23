Москва, , 10:22 — REGNUM ФосАгро защитила титул обладателя Гран-При, а в числе победителей названы 30 компаний страны.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на съезде объявил призеров конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2019» — одной из главных премий российского делового и промышленного сообщества. Как отметил в приветственном письме к организаторам конкурса глава Минпромтога России Денис Мантуров, «РСПП в очередной раз объединил представителей крупнейших отечественных компаний в их стремлении к социально-ответственному ведению бизнеса, заботе об окружающей среде, реализации масштабных инвестиционных программ, помощи регионам и городам в борьбе с эпидемией».

Для участия в конкурсе были отобраны 152 компании, из которых лишь 30 вошли в число победителей. Среди них — признанные лидеры в своих секторах: «Новотранс», АФК «Система», «СИБУР Холдинг», «РусГидро», «Куйбышевазот» и другие. Гран-При, присуждаемый участнику, одержавшему победу более чем в половине из восьми конкурсных номинаций, завоевала «ФосАгро» — российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. За 23-летнюю историю конкурса этот Гран-При вручался лишь дважды, и оба раза его обладателем становилась ФосАгро — практически ровесник премии РСПП.

«Компании исполнилось 19 лет, и мы начинаем наш двадцатый год в сложное время, которое научило нас думать и работать по-новому, — отмечает гендиректор «ФосАгро» и президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. — Самое главное — благодаря комплексным профилактическим мерам на всех предприятиях нам удалось сохранить здоровье наших сотрудников, бесперебойную работу производств. В условиях пандемии мы не сбавили обороты — компания продолжает наращивать объемы выпуска удобрений, ставить новые рекорды».

Ежегодно «ФосАгро» инвестирует в развитие производства не менее 50% от прибыли. По данным ФосАгро, за 9 месяцев этого года компания нарастила выпуск удобрений почти на 5%, до 7,5 млн тонн. А к концу года планирует выйти на рекордный для себя уровень в 10 млн тонн — показатель, сопоставимый с годовым объемом потребления минеральных удобрений отечественными сельхозпроизводителями — приоритетными потребителями продукции российской агрохимической отрасли. Компания уже несколько лет удерживает лидерство по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений на стратегический для себя российский рынок, направляя на внутренний рынок 30% своей продукции — больше, чем в любую другую страну мира. В периоды полевых работ доля российских сельхозпредприятий в поставках компании вплотную приближается к 40%.

В России «ФосАгро» развивает самую крупную по охвату сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Только за этот год сеть увеличила количество пунктов присутствия почти на 10%, на сегодняшний день у компании есть порядка 10 тыс. активных клиентов в 71 регионе страны. По оценкам Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), каждая третья тонна минеральных удобрений, вносимых под российский урожай, произведена на предприятиях «ФосАгро» и доставлена в поля региональными компаниями сети «ФосАгро-Регион».

«ФосАгро» продолжает реализовывать комплексные меры профилактики, введенные с появлением первых сигналов надвигающейся пандемии, говорит Гурьев. Поэтому сейчас компания полностью готова продолжать деятельность на полной загрузке производственных мощностей, выполняя эффективные протоколы защиты персонала и жителей регионов присутствия.

Пандемия не стала препятствием и для запуска в октябре этого года в Тимирязевской академии образовательного центра ФосАгро по подготовке высококвалифицированных кадров для АПК. Готовить в нем будут «агрономов будущего», причем благодаря цифровым технологиям будет обеспечена трансляция занятий из академии в профильные университеты сельскохозяйственных регионов России. Таким образом лучшие практики будут тиражироваться по всей стране. А ранее, 1 сентября, в воронежской школе №102 ФосАгро совместно с компанией «Иннопрактика» и передовым сельхозпроизводителем «АгроГард» запустила Агро-класс, на занятиях в котором представители компаний-лидеров АПК будут делиться со старшеклассниками практическим опытом, что поможет им подготовиться к поступлению на аграрные специальности.

Как говорят эксперты в АПК, «Лидеры российского бизнеса» — это одна из самых объективных и интересных деловых премий, присуждаемых компаниям, чья деятельность и проекты определяют развитие ключевых секторов российской экономики. В этом году в число победителей вошли сразу две агрохимических компании, зарекомендовавшие себя как многолетние надежные поставщики современных минеральных удобрений российским сельхозпроизводителям. При этом ФосАгро, как активный участник проектов создания национального «Зеленого стандарта» сельхозпродукции, сырья и продовольствия, вносит значимый вклад в совершенствование отечественных стандартов экологической безопасности и качества минеральных удобрений и продукции АПК в целом.

Эксперты уверены, что при поддержке РСПП российские производители минеральных удобрений добьются новых успехов. Согласно данным Росстата, в январе-сентябре этого года российские производители увеличили производство минеральных удобрений на 3,5%. По информации Минсельхоза России, аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 10%, перешагнув психологический рубеж в 3,5 млн тонн в действующем веществе. За последние 10 лет российская сельхозотрасль практически удвоила применение минеральных удобрений, а с учетом актуального прогноза Минсельхоза на 2020 год, показатель прироста за последние пять лет может превысить 50%.

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