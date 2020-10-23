Геленджик, Краснодарский край, , 10:18 — REGNUM Строительство первого этажа нового терминала аэропорта Геленджик стартовало, сообщили 23 октября ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Строители приступили к работам выше отметки 0.0000, ранее подрядчик завершил устройство гидроизоляции и перекрытий подвала, и приступил к бетонированию вертикальных конструкций первого этажа. Также смонтированы девять опорных колонн здания высотой от 11,5 до 19,5 м, на 50% завершено устройство свайного поля — в основании здания устроено 50 свай. Начат монтаж внутриплощадочных инженерных сетей общей протяжённостью более 55 км.

«За первые 100 дней строительства проделан огромный объем работ: подготовлена площадка, завершена разработка котлована и заливка фундаментной плиты, в июле стартовали работы по устройству подвала и в октябре мы перешли к работам выше нулевой отметки. Сегодня продолжается возведение железобетонных конструкций, уже выполнено 80% от запланированного объема в 13 342 м3», — прокомментировал генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Геленджик строится рядом с действующим терминалом. Общая площадь нового комплекса составит более 16,7 тыс. кв. м, пропускная способность — 891 пассажир в час, в год аэропорт сможет обслуживать более миллиона пассажиров.