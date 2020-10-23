Москва, , 10:17 — REGNUM На предстоящем заседании Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

«В пользу данного прогноза говорит возобновившееся давление на цены из-за недавнего ослабления рубля против основных мировых валют, — сказал Моисеев. — Несмотря на достаточно острую потребность российского бизнеса в «дешевых» кредитах в текущих условиях развития пандемии и повторных ограничительных мер, на первое место сейчас выходит поддержание стабильности национальной валюты и сдерживание роста цен. ЦБ неоднократно заявлял о недопустимости превышения инфляции над ключевой ставкой, а поскольку к концу октября годовой индекс потребительских цен уже будет находиться в районе 4%, ЦБ как минимум воздержится от дальнейшего снижения ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Домащенко оценил вероятность того, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.

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