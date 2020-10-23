Москва, , 10:16 — REGNUM В четверг, 22 октября, цены на нефть подросли, отыграв большую часть потерь, понесенных днем ранее. Не сумев закрепиться над уровнем 43 доллара за баррель, в пятницу Brent возобновила снижение и торгуется под небольшим давлением в последний день торговой недели. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, нефть остается волатильной в рамках диапазона и по-прежнему не в силах развить более или менее внятный восходящий импульс, что, по сути, вписывается в общую картину мировых рынков, где продолжает господствовать неопределенность, как экономическая, так и политическая. К слову, вчерашние вторые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена не произвели впечатления на инвесторов, которых после первых дебатов, видимо, уже мало чем можно удивить. Однако сами выборы привнесут дополнительную волатильность волатильность на глобальные площадки, включая нефть.

Он отметил, что на рынке черного золота по-прежнему нет предлогов для роста, а вчерашний локальный отскок был спровоцирован вербальной интервенцией со стороны российского президента Владимира Путина, который дал понять, что в случае необходимости страны ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи с января, чтобы поддержать цены. Участники рынка восприняли заявление как прямой намек на изменение параметров сделки, что может послужить подспорьем для Brent в случае продолжения подобных комментариев со стороны участников альянса.

Пока же этого явно недостаточно, чтобы компенсировать беспокойство по поводу спроса, особенно в условиях дальнейшего распространения коронавируса в мире, считает эксперт. Так, в нескольких штатах Америки зафиксирован рекордный суточный прирост числа заболевших, и в целом статистика по миру продолжает тревожить инвесторов. В краткосрочной перспективе Brent может предпринять очередную попытку пробоя 100-дневной скользящей средней, но с большой долей вероятности снова встретит продажи на росте, добавил он.