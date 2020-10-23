Москва, , 10:11 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса в России ожидается по итогам 2020 года снижение добычи нефти на 10% от запланированных показателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«В этом году добыча нефти ожидается снизится примерно на 10% до уровня 507 млн тонн при плане 558−562 млн тонн изначально, в 2021—2023 годах в зависимости от ситуации по восстановлению спроса планируется добыча от 518 — 560 млн тонн, то есть восстановление до уровня до пандемии», — заявил Новак.

На это будет влиять исполнение сделки со странами ОПЕК, добавил министр.

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