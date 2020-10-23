Берн, , 10:13 — REGNUM Расходы на производство электрических машин будут снижаться и уже к 2024 году сравняются с затратами на выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад швейцарского банка UBS Asset Management.

В документе отмечается, что сейчас большая стоимость электрокаров связана с высокой стоимостью аккумуляторных батарей. На них приходится порядка 25−40% от стоимости электрокара. Модернизация технологий изготовления питающих батарей позволит со временам снизить затраты на производство аккумуляторов.

По прогнозам аналитиков UBS, уже к 2022 году электромоторы будут дороже авто с ДВС в среднем на 1900 долларов, а к 2024 году разница в стоимости между ними и вовсе сотрется. Это станет стимулом для автокомпаний для перехода на выпуск электрокаров.

Ранее стало известно, что концерн General Motors планирует открыть автопредприятие, на котором будут собираться исключительно автомобили с электрическими двигателями. Завод будет на месте нынешнего сборочного центра General Motors «Детройт-Хамтрамк».

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