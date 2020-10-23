Москва, , 10:03 — REGNUM Центральный банк России ищет баланс рисков между финансовой и ценовой стабильностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил заведующий научной лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

«Банк России ставку оставит без изменений, — сказал он. — ЦБ ищет баланс рисков в своем решении между финансовой и ценовой стабильностью. Любое изменение как вниз, так и вниз может нарушить этот баланс в текущей ситуации. Поэтому действовать будут осторожно. [Прежнее понижение ставки] больше отразилось на финансовом секторе, понизило стоимость фондирования для банков. Процентная маржа не сильно изменилась. В целом для заемщиков из реального сектора ситуация слабо поменялась, за исключением ипотечных, где на понижение кредитных ставок сыграла госпрограмма субсидирования ипотечных ставок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова тоже сделала прогноз по поводу того, как Банк России поступит с ключевой ставкой.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснила, как ЦБ РФ поступит с ключевой ставкой