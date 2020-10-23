Москва, , 09:57 — REGNUM В октябре 2020 года Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В.Плеханова Екатерина Новикова.

«В прошлом месяце ключевая ставка ЦБ осталась без изменений на уровне 4,25%. Этого же стоит ожидать и в этом месяце, учитывая, что ставка была понижена в этом году уже два раза, — сказала она. — Нужно учитывать, что за последние два месяца произошло определённое ослабление рубля, уровень потребительской активности остался довольно высоким, что способствует дополнительной инфляции. В связи с этим, ставку могут оставить на том же уровне, чтобы посмотреть на дальнейшую тенденцию в экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец также предположил, что Банк России оставит ключевую ставку не прежнем уровне.

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