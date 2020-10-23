Москва, 23 октября 2020, 09:57 — REGNUM В октябре 2020 года Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В.Плеханова Екатерина Новикова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец также предположил, что Банк России оставит ключевую ставку не прежнем уровне.
Читайте ранее в этом сюжете: В РФ оценили влияние ключевой ставки на состояние экономики страны
Читайте развитие сюжета: Центробанк РФ будет действовать осторожно: экономист о ключевой ставке