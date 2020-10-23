Ташкент, , 09:55 — REGNUM По итогам января — сентября 2020 года в Узбекистане выпустили 217 771 автомобиль, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Производство автомобилей Cobalt выросло на 54%, до 59 252 единиц, Nexia — на 1%, до 52 689 единиц, Lacetti Gentra — на 36%, до 39 960, Damas — на 7,6%, до 39 631, Spark — на 29,9%, до 19 980 единиц, Labo — на 16,5%, до 6529.

Производство грузовых автомобилей выросло на 27,1%, до 2936, а производство автобусов, напротив, сократилось на 61,2%, до 519 транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа депутат парламента Узбекистана Расул Кушербаев заявил, что компания UzAuto Motors необоснованно завышает стоимость автомобилей и препятствует появлению новых дилеров на рынке.

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