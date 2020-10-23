Москва, , 09:52 — REGNUM Последний день рабочей недели внутренний валютный рынок начнет в нейтральном ключе. Курс доллара откроет день с отметки в 76,70 руб. (+10 коп. к закрытию четверга), курс евро — с 90,45 руб., что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, информация об отсутствии урегулирования разногласий между демократами и республиканцами в США в отношении нового пакета не позволит развить укрепление нацвалюты, в то же время предстоящие в понедельник расчеты по налогам по крайней мере в первой половине дня могут удержать рубль от ослабления.

Он отметил, что после достижения краткосрочной цели по доллару в виде минимума с начала октября в 76,60 нельзя исключать перехода к возврату к 78−78,50 руб. на следующей неделе с последующими попытками возобновить коррекцию. По евро базовым остается прежний сценарий с выходом к 90,35 руб. — здесь и так в целом сохраняется боковое движение. В диапазоне 90,5−92 руб. Сегодня стоит обратить внимание на данные предварительные индексы деловой активности в производстве и сфере услуг США в 16:45 мск. Также сегодня состоится заседание Банка России в 13:30 мск и пресс-конференция по его итогам в 15:00 мск, добавил эксперт.

По его словам, ЦБ не станет менять ключевую ставку с ее текущего уровня в 4,25% годовых ввиду роста инфляционных ожиданий и ускорения недельных темпов инфляции (в годовом выражении она составила 3,9% после 3,8% в предыдущие две недели). Сигнал властей о нежелании вводить повторный карантин также ослабляет давление на регулятора в отношении дальнейшего смягчения монетарной политики. В контексте динамики валютных курсов вердикт произведет нейтральный эффект.

Коган отметил, что с точки зрения внешнего фона пока реализуются опасения отсутствия принятия до президентских выборов даже «малого пакета» стимулов, несмотря на заявления об этой готовности от республиканцев и демократов. Тающие надежды на это усугубляются новыми рекордами по числу инфицированных COVID-19 в мире вкупе с сообщениями о введении новых экономических ограничений. Это нивелирует влияние сохранения диалога между Брюсселем и Лондоном по Brexit и способствует ослаблению оптимизма на рынках, в том числе в сегменте валют стран с развивающейся экономикой. Прошедшие вторые дебаты кандидатов в президенты не выявили победителя и не повлияли на настроения на рынках.

По его словам, на рынке энергоносителей котировки остаются в рамках более широкого коридора $41−43/барр по сорту Brent. Психологическую поддержку оказывает готовность членов ОПЕК+ действовать проактивно и сохранение дефицита поставок.

Коган добавил, что в динамике рубля пока еще продолжает ощущаться влияние внутренних факторов. В грядущий понедельник в рамках налогового периода предстоит уплата акцизов, НДС и НДПИ. На фоне уменьшения торговой активности больший эффект оказывают продажи Банком России иностранной валюты из расчета 5,8 млрд руб. по бюджетному правилу и вдвое меньшей величины — от сделки по продаже Сбербанка. В целом рубль выглядит перепроданным относительно прочих валют стран с развивающейся экономикой из-за возросшей геополитической премии. Санкции из-за ухудшения самочувствия блогера Алексея Навального не имели секторальный характер. До этого разногласия с Западом по поводу ситуации в Белоруссии привели к персональным санкциям в отношении высокопоставленных лиц этой страны и не коснулись Александра Лукашенко лично. Вдобавок к этому инвесторы пересмотрели свою оценку геополитических рисков в отношении ситуации вокруг Нагорного Карабаха.