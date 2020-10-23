Нур-Султан, , 09:33 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года в Казахстане самой продаваемой моделью автомобиля локальной сборки стала Lada Granta. Об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

За отчётный период в Казахстане были куплены 5942 единицы Granta.

На втором месте в рейтинге узбекский автомобиль — Ravon Nexia R3. Данную модель за три квартала 2020 года приобрели 5414 человек. Тройку лидеров замыкает южнокорейская машина местной сборки — Hyundai Tucson. Это авто приобрели 3308 казахстанских автолюбителей.

На четвёртом и пятом местах рейтинга оказались соответственно российская Lada Vesta (3149 ед.) и южнокорейская KIA Rio (2642 ед.).

Напомним, по итогам первых трёх кварталов нынешнего года наиболее продаваемыми новыми легковыми машинами казахстанской сборки стали автомобили компании Lada.

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