Москва, , 09:14 — REGNUM Из-за действий правительства РФ японская компания Mazda приостановила продажи Mazda3 в России. Об этом 23 октября сообщает портал Kolesa.ru со ссылкой на информацию, полученную в российском представительстве японской компании.

Причина таких радикальных действий автопроизводителя — резко возросший с 1 января 2020 года утильсбор на легковые машины в России.

В начале года российское правительство более чем в два раза увеличило утильсбор на легковые машины. Теперь он составляет для авто с мотором от литра до двух 178 тыс. рублей, а на модели с мотором от двух до трёх литров — 281 тыс. рублей.

При этом на автомобили, которые выпускаются в России, предусмотрена компенсация утильсбора тем автопредприятиям, которые заключили специнвестконтракт и выполняют взятые на себя обязательства. Соответственно на импортируемые автомобили правительство не компенсирует утильсбор.

При старом утильсборе Mazda 3 2019 года выпуска была сравнима по стоимости с седаном Mazda 6 и кроссовером CX-5, а при новом — авто оказалось бы дороже. Поэтому импортировать в РФ машину в этом году компании нет смысла.

Напомним, в начале октября нынешнего года ГК «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге новый автоцентр Mazda, который стал четвёртым в Санкт-Петербурге.

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